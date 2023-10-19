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Транспорт и связь 19.10.2023 23:42

Renault увеличил выручку в III квартале на 8%, продажи автомобилей - на 6%

Французский автомобилестроительный концерн Renault SA увеличил выручку в третьем квартале 2023 года на 7,6%, за девять месяцев - на 21,1%.

Как говорится в пресс-релизе Renault, выручка компании в июле-сентябре составила 10,51 млрд евро. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 10,34 млрд евро.

Выручка непосредственно от автомобильных операций повысилась на 5%, до 9,4 млрд евро. Продажи автомобилей бренда Renault в третьем квартале увеличились на 11%, до 356,747 тыс. автомобилей.

Реализация машин всей группы Renault в минувшем квартале выросла на 6,1%, до 511 тыс. автомобилей. Продажи в Европе подскочили на 15,3%.

За девять месяцев текущего года выручка Renault составила 37,4 млрд евро, доход от автомобильных операций увеличился на 20%, до 34,2 млрд евро.

Автопроизводитель подтвердил прогноз операционной маржи на 2023 год на уровне 7-8%, отметив, что во втором полугодии этот показатель, вероятно, будет выше, чем в первом, когда он составил 7,6%.

Прогноз для годового показателя свободного денежного потока подтвержден на уровне "2,5 млрд евро и выше".

Акции Renault теряют в цене 7,3% на торгах в Париже в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 6,9%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ВЫРУЧКА, ПРОДАЖИ

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