Первая группа французских военных добралась из Нигера в Чад

Первая группа французских военнослужащих, покинувших ранее базы в Нигере, прибыла в Чад, откуда в ближайшее время они отправятся во Францию, сообщает издание "Уэст-Франс" со ссылкой на Генштаб ВС Франции.

Представитель Генштаба полковник Пьер Годийер сообщил, что военные "прибыли без особых трудностей" в Нджамену. По его словам, они добирались до этого города сухопутным путем в течение девяти дней.

Он отметил, что их отправка самолетами во Францию будет организована "в ближайшие дни".

В конце сентября президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился, чтобы около 1,5 тыс. французских военных, размещенных в Нигере, покинули эту африканскую страну до конца года.

В октябре нигерский режим сообщил, что график вывода контингента Франции из Нигера был согласован обеими сторонами.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

На фоне кризиса в Нигере резко обострились отношения Ниамея с Парижем. Посол Франции был объявлен "персона нон грата", и 27 сентября покинул Нигер после нескольких недель сопротивления этому решению военных властей, которое французская сторона расценила как незаконное. Кроме того, было выдвинуто требование, чтобы французский военный контингент покинул страну.