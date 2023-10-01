Французские военные не смогли победить террористов в Нигере - Тчиани

Лидер захвативших власть в Нигере военных Абдурахман Тчиани заявил, что готовящиеся в настоящее время к отъезду из его страны французские военные так и не смогли помочь победить терроризм.
"Мало того, что они не смогли побороть терроризм, так еще и самих террористов стало больше", - цитируют его в воскресенье французские СМИ.
"Поскольку французы, находившиеся у нас, чтобы бороться против терроризма, в одностороннем порядке остановили сотрудничество с нами, то их пребывание в Нигере подходит к концу", - добавил Тчиани.
По его словам, в настоящее время власти Нигера "занимаются подготовкой" к отъезду французских военных.
Тчиани отметил, что военные совершили переворот в Нигере как раз потому, что власти не прислушивались к их мнению по вопросам безопасности страны.
Французские СМИ отмечают, что эти заявления Тчиани сделал журналистам, изъясняясь не на французском, а на коренных языках Нигера.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, не признающий новые власти Нигера, заявил, что до конца года эту страну покинет французский воинский контингент (около 1,5 тыс. военнослужащих).
Дело в отношении Хачатуряна направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд – генпрокурор Азербайджана
Минобороны РФ: армянские НВФ в Карабахе сдали более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия
Структуры Минтруда и Миграционной службы Азербайджана начали работать в Карабахе
БММТП направит около 1,3 млн манатов на закупку двух локомотивов
Бакметрополитен направит около 3,8 млн манатов на очистительные работы
ГАТ направит 171 тыс. манатов на установку «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Японии
Страны ЕС в январе-июле нарастили экспорт духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти прошло мероприятие под названием «4SIM TALKS»
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС