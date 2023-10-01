Французские военные не смогли победить террористов в Нигере - Тчиани

Лидер захвативших власть в Нигере военных Абдурахман Тчиани заявил, что готовящиеся в настоящее время к отъезду из его страны французские военные так и не смогли помочь победить терроризм.

"Мало того, что они не смогли побороть терроризм, так еще и самих террористов стало больше", - цитируют его в воскресенье французские СМИ.

"Поскольку французы, находившиеся у нас, чтобы бороться против терроризма, в одностороннем порядке остановили сотрудничество с нами, то их пребывание в Нигере подходит к концу", - добавил Тчиани.

По его словам, в настоящее время власти Нигера "занимаются подготовкой" к отъезду французских военных.

Тчиани отметил, что военные совершили переворот в Нигере как раз потому, что власти не прислушивались к их мнению по вопросам безопасности страны.

Французские СМИ отмечают, что эти заявления Тчиани сделал журналистам, изъясняясь не на французском, а на коренных языках Нигера.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, не признающий новые власти Нигера, заявил, что до конца года эту страну покинет французский воинский контингент (около 1,5 тыс. военнослужащих).