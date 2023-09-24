Макрон согласился вывести войска из Нигера

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что принял решение о выводе французских военных из Нигера.
"Это будет проведено организованным образом", - сказал он в эфире телеканала TF1, добавив, что вывод войск завершится до конца года.
Кроме того, Макрон пообещал, что отзовет из Нигера посла Франции.
На обеих мерах уже несколько месяцев настаивают военные, захватившие власть в этой африканской стране.
Французский воинский контингент в Нигере насчитывает примерно 1,5 тыс. военнослужащих.
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