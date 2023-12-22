Франция завершила вывод своего военного контингента из Нигера

Последние из остававшихся в Нигере военнослужащих французского контингента покинули в пятницу эту африканскую страну, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на нигерскую армию.

"Сегодняшняя дата (...) знаменует окончание процесса прекращения обязательств французских сил в Сахеле", - приводит издание слова представителя местных военных Салима Ибраима после церемонии, состоявшейся на авиационной базе в Ниамее, где размещалась часть контингента.

Тем самым завершился 10-летний период пребывания в Нигере около 1,5 тыс. французских солдат и пилотов, на которых была возложена задача борьбы против террористических исламистских группировок в Сахеле. Последние французские военные покинули страну на двух самолетах, о пункте назначения которых не сообщалось.

В финале церемонии был подписан "совместный документ" главой штаба сухопутных войск Нигера полковником Маманом Сани Киау и командующим французскими силами в Сахеле генералом Эриком Озанном.

По словам Ибраима, нигерская сторона удовлетворена выводом французских военных, при котором "не было отмечено никаких существенных инцидентов".