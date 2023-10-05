Франция начнет вывод своих военных из Нигера на этой неделе - генштаб

Французские военные, размещенные в Нигере, на этой неделе начнут покидать африканскую страну, сообщили в четверг в Генштабе ВС Франции.

"Мы начнем операцию по выводу на этой неделе", - приводят французские СМИ заявление Генштаба.

В нем отмечается, что эта операция будет проводиться "упорядоченно и безопасно".

"Мы сделаем то, что планировалось", - добавили в Генштабе Франции.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, не признающий новые власти Нигера, заявил, что до конца года эту страну покинет французский воинский контингент (около 1,5 тыс. военнослужащих).

В свою очередь лидер захвативших власть в Нигере военных Абдурахман Тчиани заявил, что французские военные не смогли выполнить свою задачу и помочь победить терроризм.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

Западные страны и многие страны африканского региона резко раскритиковали путч. Власти Мали и Буркина-Фасо выразили свою поддержку.