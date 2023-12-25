Нигер приостановил сотрудничество с международной организацией франкоязычных стран

Власти Нигера в рамках сокращения связей с Францией приостановили сотрудничество с Франкофонией - международной организацией франкоязычных стран со штаб-квартирой в Париже, сообщает портал Afrik со ссылкой на представителя нигерских военных.

"Национальный совет спасения родины и правительство Республики Нигер решили приостановить все формы сотрудничества с международной организацией Франкофонии", - приводит портал слова представителя нигерских военных Абдурахмана Амаду.

Решение последовало после того, как на прошлой неделе организация приостановила членство в ней Нигера. При этом Постоянный совет Франкофонии выражал намерение продолжить "программы, непосредственно приносящие пользу гражданскому населению и способствующие восстановлению демократии" в Нигере.

По словам Амаду, своей политикой Франкофония "дискредитирует себя". Более того, добавил он, организация "лишь подтверждает, что Франция всегда использовала Франкофонию как инструмент для защиты французских интересов".