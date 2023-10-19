Глава Минобороны Израиля признал, что несет ответственность за непредотвращенное нападение ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант признал, что на нем лежит ответственность за неспособность военных предотвратить совершенное ранее в октябре нападение ХАМАС на Израиль, сообщает в четверг The Times of Israel.
"Я отвечаю за оборону. Я нес за нее ответственность за нее на протяжении последних двух недель, даже в сложных ситуациях, и теперь я отвечаю за то, чтобы привести нас к победе в бою", - заявил он журналистам недалеко от границы с сектором Газа.
Галант отметил, что израильская армия будет продолжать действия против ХАМАС, пока не выполнит все поставленные задачи.
Ранее глава общей службы безопасности Израиля (эта спецслужба в частности курирует вопросы, связанные с палестинскими территориями) Ронен Бар взял на себя ответственность за упущения, которые привели к резкому обострению палестино-израильского конфликта. Он заявил, что ответственность лежит на нем, как на главе службы.
Также с аналогичными обращениями выступили глава генштаба армии обороны Израиля, представители высшего армейского командования и руководитель Совета национальной безопасности страны.
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