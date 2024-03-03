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Дальнее зарубежье 03.03.2024 23:28

Член военного кабинета Израиля Ганц прибыл в США для обсуждения Газы

Член военного кабинета Израиля Бени Ганц прибыл в США для обсуждения с американскими властями ситуации в секторе Газа, несмотря на несогласие с этой поездкой премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает в воскресенье The Times of Israel.

О прибытии министра без портфеля в США сообщили в его канцелярии. В понедельник он встретится с вице-президентом Камалой Харрис, советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и координатором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком.

Во вторник Ганц проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

После этого он направится в Лондон, где встретится с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном и другими официальными лицами.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху, узнав о планах Ганца, был в ярости, так как поездка была спланирована без его одобрения. В пятницу он сказал Ганцу в телефонном разговоре, что "у Израиля есть только один премьер-министр".

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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