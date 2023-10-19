Япония в сентябре активизировала закупки СПГ, исправляя задержку формирования запасов к зиме

Япония, второй на планете покупатель сжиженного природного газа, в сентябре 2023 года нарастила импорт СПГ по отношению к аналогичному месяцу прошлого года на 3,8% - до 5,526 млн тонн, сообщило ее министерство финансов.

Достигнутый процент роста является максимальным за последние 11 месяцев.

За 9 месяцев 2023 года страна импортировала 48,911 млн тонн СПГ, что на 11,6%, или 6,4 млн тонн ниже, чем за январь-сентябрь 2022 года.

Японии приходится увеличивать активность на рынке, так как национальному энергетическому комплексу надо готовиться к зимнему сезону. В течение лета уровень запасов СПГ в Японии был существенно ниже, чем в предыдущие годы.

В октябре энергетические компании Японии резко активизировали процесс формирования запасов. Уже в середине месяца их уровень достиг 2,16 млн тонн, что на 8% превосходит средний пятилетний показатель на конец октября.

В России Япония закупила за 9 месяцев 4,139 млн тонн СПГ (снижение на 22%), в сентябре импорт сократился на 34% - до 386 тыс. тонн.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2023 году потребление газа в Японии сократится на 6%, главным образом из-за роста загрузки атомных электростанций.