Азеришыг потратит около 5 млн манатов на внешнее энергоснабжение населенных пунктов и воинских частей в Восточном Зангезуре

ОАО «Азеришыг» направит около 5 млн манатов на внешнее энергоснабжение населенных пунктов в Кяльбаджарском и Лачинском районах, а также воинских частей, дислоцированных в городах Зангилан и Губадлы (входят в Восточно-Зангезурский экономический район - ИФ).
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, «Азеришыг» подписал контракт на выполнение указанных работ с ООО «Temir Idaresi №19».
Стоимость договора – 4 млн 681 тыс. 536,86 манатов.
Работы должны быть выполнены до 19 декабря 2023 года. Объем этих работ включает организацию внешнего энергоснабжения населенных пунктов Йаншаг, Кешдек, Зод и Госпиталь Кяльбаджарского района, населенных пунктов Гарагель и Забух-Малыбейли Лачинского района и воинских частей, расположенных в городах Зангилан и Губадлы.
В функции "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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