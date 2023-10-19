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Карабах 19.10.2023 19:19

Азеришыг потратит около 5 млн манатов на внешнее энергоснабжение населенных пунктов и воинских частей в Восточном Зангезуре

ОАО «Азеришыг» направит около 5 млн манатов на внешнее энергоснабжение населенных пунктов в Кяльбаджарском и Лачинском районах, а также воинских частей, дислоцированных в городах Зангилан и Губадлы (входят в Восточно-Зангезурский экономический район - ИФ).

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, «Азеришыг» подписал контракт на выполнение указанных работ с ООО «Temir Idaresi №19».

Стоимость договора – 4 млн 681 тыс. 536,86 манатов.

Работы должны быть выполнены до 19 декабря 2023 года. Объем этих работ включает организацию внешнего энергоснабжения населенных пунктов Йаншаг, Кешдек, Зод и Госпиталь Кяльбаджарского района, населенных пунктов Гарагель и Забух-Малыбейли Лачинского района и воинских частей, расположенных в городах Зангилан и Губадлы.

В функции "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, В.ЗАНГЕЗУР, ЭНЕРГОСНГАБЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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