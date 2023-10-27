Азеришыг направит около 2 млн манатов на энергоснабжение пограничного пункта в Губадлинском районе

ОАО «Азеришыг» направит около 2 млн манатов на строительство 35-киловольной линии и комплексного трансформаторного пункта для обеспечения энергоснабжения пограничного пункта на территории села Фарджан Губадлинского района (входит в Восточно-Зангезурский экономический район - ИФ).
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, «Азеришыг» привлек для выполнения указанных работ ООО «Temir Idaresi №19».
Стоимость договора – 1 млн 996 тыс. 58,22 манатов.
В функции "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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