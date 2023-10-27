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Карабах 27.10.2023 12:52

Азеришыг направит около 2 млн манатов на энергоснабжение пограничного пункта в Губадлинском районе

ОАО «Азеришыг» направит около 2 млн манатов на строительство 35-киловольной линии и комплексного трансформаторного пункта для обеспечения энергоснабжения пограничного пункта на территории села Фарджан Губадлинского района (входит в Восточно-Зангезурский экономический район - ИФ).

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, «Азеришыг» привлек для выполнения указанных работ ООО «Temir Idaresi №19».

Стоимость договора – 1 млн 996 тыс. 58,22 манатов.

В функции "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, В.ЗАНГЕЗУР, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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