Азеришыг направит около 2 млн манатов на энергоснабжение пограничного пункта в Губадлинском районе

ОАО «Азеришыг» направит около 2 млн манатов на строительство 35-киловольной линии и комплексного трансформаторного пункта для обеспечения энергоснабжения пограничного пункта на территории села Фарджан Губадлинского района (входит в Восточно-Зангезурский экономический район - ИФ).

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, «Азеришыг» привлек для выполнения указанных работ ООО «Temir Idaresi №19».

Стоимость договора – 1 млн 996 тыс. 58,22 манатов.

В функции "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова