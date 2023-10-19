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Дальнее зарубежье 19.10.2023 22:30

США передадут Израилю две батареи ПРО «Железный купол»

США собираются направить Израилю две батареи ПРО "Железный купол", сообщает в четверг Axios со ссылкой на источники.

"США отправят в Израиль две батареи, подтвердили Axios один представитель израильских властей и один американских", - информирует портал.

По некоторым данным, ранее эти батареи США приобрели у Израиля.

Израильский источник уточнил, что этим вооружением будут управлять военные Израиля, а не США.

Axios поясняет, что ПРО "Железный купол" играет ключевую роль в перехвате ракет, запускаемых из сектора Газа и Ливана по израильским городам.

Ранее на этой неделе газета The New York Times сообщила со ссылкой на три осведомленных источника, что Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь в размере $10 млрд. Позднее The Hill стало известно, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование, включающее миллиарды долларов для Израиля, Украины и обеспечения безопасности границ США.

В воскресенье, во время визита в Тель-Авив, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что американские законодатели обсудили предоставление Израилю боеприпасов для систем "Железный купол", высокоточных бомб, авиабомб JDAM и 155-миллиметровых боеприпасов.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПРО, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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