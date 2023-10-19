США передадут Израилю две батареи ПРО «Железный купол»

США собираются направить Израилю две батареи ПРО "Железный купол", сообщает в четверг Axios со ссылкой на источники.
"США отправят в Израиль две батареи, подтвердили Axios один представитель израильских властей и один американских", - информирует портал.
По некоторым данным, ранее эти батареи США приобрели у Израиля.
Израильский источник уточнил, что этим вооружением будут управлять военные Израиля, а не США.
Axios поясняет, что ПРО "Железный купол" играет ключевую роль в перехвате ракет, запускаемых из сектора Газа и Ливана по израильским городам.
Ранее на этой неделе газета The New York Times сообщила со ссылкой на три осведомленных источника, что Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь в размере $10 млрд. Позднее The Hill стало известно, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование, включающее миллиарды долларов для Израиля, Украины и обеспечения безопасности границ США.
В воскресенье, во время визита в Тель-Авив, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что американские законодатели обсудили предоставление Израилю боеприпасов для систем "Железный купол", высокоточных бомб, авиабомб JDAM и 155-миллиметровых боеприпасов.
Азеришыг потратит около 5 млн манатов на внешнее энергоснабжение населенных пунктов и воинских частей в Восточном Зангезуре
Спецназ ВМС Азербайджана принимает участие в учениях Erciyes – 2023 в Турции
Строительство ж/д и автовокзального комплекса в Агдаме завершится к 2025г
China Southern Power Grid и Узбекгидроэнерго построят в Узбекистане ГЭС за $1 млрд
Renault увеличил выручку в III квартале на 8%, продажи автомобилей - на 6%
Приостановка РФ налоговых договоров с недружественными странами обошлась Philip Morris в $173 млн
Google планирует начать выпуск смартфонов Pixel в Индии
УЕФА отменил все игры своих турниров в Израиле
Власти Азербайджана прогнозируют рост среднемесячной зарплаты к 2028г до $678
Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
Бакинская высшая школа нефти стала первой в стране по количеству Президентских стипендиатов
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире