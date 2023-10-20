Азербайджанские и турецкие коммандос отработали ликвидацию диверсионной группы противника в ночное время суток

Минобороны Азербайджана сообщает о подготовке подразделений коммандос для проведения совместных азербайджано-турецких тактический учений.
«Накануне совместных тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023», которые пройдут в Азербайджане с 23 по 25 октября текущего года, подразделения коммандос двух братских стран отработали действия по различным задачам. Выполнив тактическую передислокацию в условиях ограниченного видения в ночное время суток, коммандос совершили атаку, обезвредив диверсионную группу условного противника в пункте дислокации», - отмечается в информации ведомства.
Основной целью учений является совершенствование тактических навыков военнослужащих в условиях ограниченного видения и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос. «Продемонстрировав высокий профессионализм в ходе учений, коммандос успешно выполнили все задачи», - подчеркивает ведомство.
Б.Рустамбеков
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