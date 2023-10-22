Азербайджанские и турецкие коммандос обезвредили временные укрытия диверсионной группы условного противника

Минобороны Азербайджана сообщило об отработке очередных задач совместных учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023".
"Накануне совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" подразделения коммандос Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции отработали выполнение специальных задач", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
Отмечается, что в соответствии с планом коммандос приникли вглубь оперативного района и успешно выполнили задачи по выявлению, окружению и обезвреживанию временных укрытий диверсионной группы условного противника, расположенных в населенных пунктах.
Совместные тактические учения, посвященные 100-летию образования Турецкой Республики, пройдут 23-25 октября по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.
В.Алиев
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