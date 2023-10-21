Азербайджанский и турецкий спецназ вывел из строя пункты командного управления условного противника

Минобороны Азербайджана сообщило о ходе тренировок к предстоящим азербайджано-турецким тактическим учениям.
"В ходе тренировок к предстоящим в нашей стране совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023" спецназ Азербайджана и Турции демонстрирует высокий профессионализм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на очередных тренировках к совместным учениям поднятые по тревоге спецназовцы в соответствии с задачей выполнили различные действия, используя защитные свойства местности и средства маскировки.
"Преодолевая препятствия, которые могут возникнуть на поле боя, группа в соответствии с планом совершила внезапный налет на пункт дислокации условного противника. Были выведены из строя пункты командного управления, узлы связи, обезврежена живая сила противника", - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.
Тренировки к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" продолжаются.
В.Алиев
Премьер Ирака предупредил, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке повлияет на поставки нефти на мировые рынки
Азербайджан и Казахстан обсудили укрепление экономических связей
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
В Азербайджане 8-12 ноября будут нерабочими
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 171 квартиру с правом выкупа
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов
Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
Глава МИД Британии заявил, что призывал Израиль к сдержанности в действиях в секторе Газа
«Хезболла» заплатит «высокую цену» за решение вступить в бой против Израиля - глава израильского Минобороны
Гутерриш заявил, что нападение ХАМАС не оправдывает мер Израиля против сектора Газа
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank продолжает поддерживать индивидуальных предпринимателей
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире