Азербайджанский и турецкий спецназ вывел из строя пункты командного управления условного противника

Минобороны Азербайджана сообщило о ходе тренировок к предстоящим азербайджано-турецким тактическим учениям.

"В ходе тренировок к предстоящим в нашей стране совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023" спецназ Азербайджана и Турции демонстрирует высокий профессионализм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на очередных тренировках к совместным учениям поднятые по тревоге спецназовцы в соответствии с задачей выполнили различные действия, используя защитные свойства местности и средства маскировки.

"Преодолевая препятствия, которые могут возникнуть на поле боя, группа в соответствии с планом совершила внезапный налет на пункт дислокации условного противника. Были выведены из строя пункты командного управления, узлы связи, обезврежена живая сила противника", - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Тренировки к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" продолжаются.

В.Алиев