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Финансы 20.10.2023 15:22

АЖД увеличили в 2022г доходы на 23%, прибыль - в 5 раз

Чистая прибыль ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) за 2022 год составила 84,988 млн манатов, что в 5,1 раза больше показателя 2021 года.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно опубликованной на сайте общества консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, в отчетном году доходы АЖД составили 601,408 млн манатов (рост на 23%). В том числе доходы от грузоперевозок составили 525,498 млн манатов (рост на 32,1%), от пассажироперевозок – 4,826 млн манатов (рост в 2,6 раза), по строительным операциям – 20,953 млн манатов (спад на 59,9%), прочие доходы – 50,131 млн манатов (рост на 35,7%).

Операционные расходы АЖД составили 79,682 млн манатов (рост в 2,4 раза).

Финансовые расходы общества составили 44,598 млн манатов (спад на 25%). Чистый доход АЖД от операций с иностранной валютой в 2022 году составил 71,909 млн (спад на 34,5%). Чистый доход составил 27,311 млн манатов (спад на 45,8%).

Доналоговая прибыль общества в 2022 году составила 106,993 млн манатов (рост в 6 раз), выплаты по налогу на прибыль - 20,837 млн манатов (рост в 2,6 раза).

Прочие совокупные убытки, подлежащие реклассификации в прибыль или убыток следующего периода (курсовая разница по операциям с иностранной валютой) составили в отчетный период 1,168 млн манатов.

В итоге чистая прибыль общества за отчетный период составил 84,988 млн манатов.

Согласно финотчетности, активы АЖД на 1 января 2023 года составляют 4 млрд 271,549 млн манатов (рост на 16,9%). На конец 2022 года краткосрочные активы равны 329,519 млн манатов, долгосрочные – 3 млрд 942,03 млн манатов. В структуре долгосрочных активов основной объем приходится на имущество, строения и оборудования – 3 млрд 758,58 млн манатов (рост на 20,2%).

Капитал общества на 1 января 2023 года равен 1 млрд 826,936 млн манатов (рост в 2 раза). При этом уставный капитал АЖД на начало 2023 года составил 906,062 млн манатов (не изменился), госинвестиции - 5 млрд 250,426 млн манатов (рост на 18,6%), накопленный убыток – 4 млрд 435,349 млн манатов (спад на 1,9%).

Обязательства АЖД на начало 2023 года составляют 2 млрд 444,613 млн манатов (спад на 10,5%), в том числе долгосрочные обязательства – 1 млрд 457,611 млн манатов, краткосрочные – 987,002 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЖД, ПРИБЫЛЬ, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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