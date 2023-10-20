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20.10.2023 15:53

Yelo Bank продолжает поддерживать индивидуальных предпринимателей


Yelo Bank всегда поддерживает проекты, ориентированные на социальную ответственность, включая поддержку уязвимых групп населения. На этот раз Банк оказал помощь ещё троим гражданам в их предпринимательской деятельности.

Так, Банк подарил участнику Апрельсккой войны 2016 года Гулиеву Хайяму полный технический комлект для открытия небольшого фотоателье; Ахундовой Айнуре – все необходимое для открытия образовательного центра, а Абдуллаеву Имададдину – оборудование для предоставления полиграфических услуг. Теперь эти граждане смогут начать свой бизнес и, возможно, расширить его в будущем.

Стратегическая программа "Самозанятость" реализуется в рамках меморандума, подписанного между Министерством Труда и Социальной Защиты Населения, Центральным Банком и Ассоциацией Банков Азербайджана. Гражданам, принадлежащим к уязвимым группам населения, которые желают заниматься индивидуальным предпринимательством, предоставляются оборудование для производства товаров или предоставления услуг в соответствии с условиями социальной программы. Цель программы - поддержать создание малых семейных бизнесов и содействовать развитию существующих предприятий.

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