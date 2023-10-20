Финские следователи не исключают причастности китайского судна к повреждению газопровода Balticconnector

Финские следователи подозревают, что к повреждению газопровода Balticconnector могло быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear.
"В ходе предварительного расследования полиция установила, что передвижения китайского судна Newnew Polar Bear, ходящего под флагом Гонконга, соответствуют времени и месту повреждения трубы", - сообщил в пятницу портал телерадиовещания Yle.
По данным Национального бюро расследований (NBI), в настоящее время следствие сосредоточено на изучении причастности судна к происшествию.
В ходе расследования был обнаружен тяжелый предмет недалеко от места повреждения газопровода. Он находится глубоко на глинистом морском дне, и определить, что это за объект, пока не представляется возможным.
NBI будет расследовать, связан ли обнаруженный в море объект с причиненным ущербом, говорится в сообщении.
В ночь на 8 октября на финско-эстонском газопроводе Balticconnector была обнаружена утечка. Также был поврежден подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией. 77-километровый подводный газопровод был поврежден в экономической зоне Финляндии, место повреждения подводного кабеля находится в эстонской экономической зоне.
По данным специалистов, газопровод может быть введен после ремонта в эксплуатацию в апреле будущего года.
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