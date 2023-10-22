Глава Минобороны Израиля считает, что операция в Газе может занять до трех месяцев

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что готовящаяся наземная операция израильской армии в секторе Газа может продлиться до трех месяцев и будет последней, если Израиль уничтожит ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

"Это должно быть последней наземной операцией в секторе Газа по той простой причине, что после нее не будет ХАМАС. Это займет месяц, два, три, но в конце концов ХАМАС исчезнет", - отметил Галант во время встречи с военными в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.

"Прежде чем враг столкнется с бронетехникой и пехотой, он увидит бомбы военно-воздушных сил", - добавил глава израильского Минобороны.