Глава МИД Азербайджана отправился в Иран для участия в первой министерской встрече в формате «3+3»

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился с визитом в Иран для участия в первой министерской встрече в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, РФ и Иран).
Как сообщает МИД Азербайджана, планируется выступление Байрамова на встрече.
Глава МИД также проведет ряд двусторонних встреч, подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Как сообщалось ранее, первая встреча в формате «3+3» (с участием заместителей министров иностранных дел) состоялась 10 декабря 2021 года в Москве. В ней приняли участие представители 5 стран (за исключением Грузии).
Во встрече в Тегеране также примут участие представители 5 стран, так как Грузия вновь отказалась от участия в ней.
Р.Ахмедов
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