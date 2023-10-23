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Внешняя политика 23.10.2023 11:39

Глава МИД Азербайджана отправился в Иран для участия в первой министерской встрече в формате «3+3»

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился с визитом в Иран для участия в первой министерской встрече в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, РФ и Иран).

Как сообщает МИД Азербайджана, планируется выступление Байрамова на встрече.

Глава МИД также проведет ряд двусторонних встреч, подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Как сообщалось ранее, первая встреча в формате «3+3» (с участием заместителей министров иностранных дел) состоялась 10 декабря 2021 года в Москве. В ней приняли участие представители 5 стран (за исключением Грузии).

Во встрече в Тегеране также примут участие представители 5 стран, так как Грузия вновь отказалась от участия в ней.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ИРАН, ВИЗИТ


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