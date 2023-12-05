Байрамов и Абдоллахиян обсудили ускорение работ по созданию нового транспортного коридора в Нахчыван через Иран

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиян на встрече в Москве обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки и региональным процессам.
МИД Азербайджана сообщает, что министры положительно оценили встречи на высоком уровне и межведомственные контакты, проведенные за последние месяцы.
«Главы МИД обсудили планы, касающиеся развития транспортных и коммуникационных коридоров в регионе, отметили важность ускорения работ по созданию новой транспортной связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной республикой через территорию Ирана», - отмечается в информации.
Байрамов на встрече также проинформировал иранского коллегу о перспективах мирного процесса между Баку и Ереваном, препятствиях со стороны Армении в этом направлении.
«Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что попытки милитаризации Армении являются риском для мира и стабильности на Южном Кавказе», - подчеркнул МИД.
Р.Ахмедов
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