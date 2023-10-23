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Финансы 23.10.2023 12:18

АИКГФ пока не видит необходимости в увеличении максимальных размеров по ипотечным кредитам – директор фонда по ипотеке

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) считает целесообразным сохранить в настоящее время без изменений максимальный размер по ипотечным кредитам, заявил директор по ипотечному кредитованию фонда Ильхам Кяляшов.

«В настоящее время максимальный размер кредита по коммерческой ипотеке составляет 150 тыс. манатов, по социальной – 100 тыс. манатов. При этом статистика показывает, что по 80% кредитам, выданным в 2023 году, сумма кредита ниже 100 тыс. манатов: 81 тыс. манатов средний размер ипотеки, средняя стоимость жилья, приобретаемого в ипотеку – 119 тыс. манатов. Исходя из этих данных, мы пока не видим необходимости в повышении максимальных размеров по ипотечным кредитам. Но безусловно, мы отслеживаем процесс и в будущем, при необходимости, максимальные размеры по кредитам могут быть пересмотрены», - сказал Кяляшов на передаче «Iqtisadi zona» на телеканале ATV.

По его словам, граждане, наряду со средствами АИКГФ, также при необходимости могут получить ипотечные кредиты за счет средств коммерческих банков. «Могу сказать, что банками в рамках внутренних программ выдано более 9 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 500 млн манатов», - добавил он.

Ипотечные кредиты из средств АИКГФ на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИПОТЕКА, УСЛОВИЯ


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