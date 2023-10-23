Отношения Баку и Будапешта расширяются и обогащаются новым содержанием – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выражает удовлетворением отношениями Баку и Будапешта, отмечает их расширение и обогащение новым содержанием.

«Межгосударственные связи высокого уровня и успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывают удовлетворение. Весьма отрадно, что наши отношения, которые являются хорошим примером крепкой дружбы и партнерства, основаны на взаимном доверии и поддержке, день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием», - говорится в поздравительном послании Алиева, адресованном премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в связи с национальным праздником Венгрии.

Президент отметил, что Азербайджан и Венгрия «конструктивно взаимодействуют и поддерживают друг друга в рамках международных и региональных организаций», выступают со схожих позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам.

«Уверен, что, используя имеющиеся возможности, совместными усилиями мы добьемся дальнейшего углубления расширенного стратегического партнерства между нашими странами, взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности в рамках Организации тюркских государств», - подчеркнул президент Азербайджана.

Р.Ахмедов