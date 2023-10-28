Израиль нанес мощные авиаудары по всему сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла в пятницу вечером ряд мощных авиаударов по сектору Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные палестинской стороны.

Сильнее всего от авиаударов пострадал север сектора Газа. При этом сами военные пока никак не комментировали эти сообщения.

Ранее в израильском командовании сообщили, что утром в пятницу в воздух были подняты истребители после того, как над Красным морем была обнаружена "воздушная угроза". ВВС Израиля перехватили "вражеские цели" до того, как они достигли израильского воздушного пространства.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что основная база операций ХАМАС находится в подземных сооружениях, расположенных под больницей "Шифа" - крупнейшим медицинским учреждением в городе Газа.

"У нас есть убедительные доказательства того, что сотни террористов хлынули в больницу, чтобы спрятаться там после совершенных ими 7 октября убийств", - заявил Хагари. ЦАХАЛ опубликовал снимки со спутника на которых, как заявили военные, указано, где находятся подземные командные центры ХАМАС.

В ХАМАС, со своей стороны, назвали ложными заявления ЦАХАЛ, заявив, что они являются "необоснованными".

Ситуация оставалась напряженной в пятницу и на северной границе Израиля. "Хезболла" запустила противотанковые ракеты и открыла огонь из стрелкового оружия по позициям ЦАХАЛ. Израильские военные не пострадали и открыли ответный артиллерийский огонь. Также в ЦАХАЛ заявили, что несколько ракет, запущенных с территории Ливана в сторону Израиля, упали в Сирии.

На протяжении дня из сектора Газа несколько раз были ракетные обстрелы израильских городов. Несколько ракет разорвались в южном прибрежном городе Ашкелон, одна из них попала по дороге, еще одна - по балкону. Несколько ракет угрожали Тель-Авиву. Одна из них разорвалась в городском парке. Не менее четырех жителей Тель-Авива пострадали в результате этих обстрелов.

Помимо того, несколько ракет было запущено в сторону Ашдода, Рамат-Гана и других городов.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу ЦАХАЛ атаковал более 250 объектов ХАМАС. Среди пораженных целей - туннели, оперативные командные центры и пусковые установки ХАМАС. Израильские военные, среди прочего, ликвидировали командира батальона "Южный Хан-Юнис" Мадхата Мабшера.

7 октября контролирующая сектор Газа палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию против ХАМАС. 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска вскоре могут войти в Газу.