SOCAR в январе-сентябре увеличила экспорт нефтепродуктов и нефтехимии на 8%

Компания SOCAR в январе-сентябре 2023 года экспортировала 13 млн 707,543 тыс. тонн нефти, что на 0,7% ниже показателя января-сентября прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Объем переработки нефти на Бакинском НПЗ им. Г.Алиева компании SOCAR в отчетный период составил 4 млн 835,914 тыс. тонн, что на 7,7% выше показателя января-сентября прошлого года.

Кроме того, за 9 месяцев 2023 года SOCAR экспортировала 1 млн 679,822 тыс. тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии (рост на 8% - ИФ).

За исключением объемов, добываемых собственными силами, компания направляет на экспорт прибыльную нефть Азербайджана и SOCAR, добываемую в рамках нефтяных контрактов.

В III-ем квартале 2023 года Госнефтекомпания Азербайджана экспортировала 4 млн 434,438 тыс. тонн нефти (спад на 7,3% от показателя III-го квартала 2022г) и 591,694 тыс. т продукции нефтепереработки и нефтехимии (рост на 0,1% - ИФ).

Объем переработки нефти на Бакинском НПЗ им. Г.Алиева компании SOCAR в отчетный период составил 1 млн 593,210 тыс. тонн (спад на 9,2%).

Н.Аббасова