SOCAR в I полугодии 2023г увеличила экспорт нефти на 3%

Компания SOCAR в январе-июне 2023 года экспортировала 9 млн 273,105 тыс. тонн нефти, что на 2,8% выше показателя января-июня прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Объем переработки нефти на Бакинском НПЗ им. Г.Алиева компании SOCAR в отчетный период составил 3 млн 242,704 тыс. тонн, что на 18,6% выше показателя января-июня прошлого года.

Кроме того, за I-ое полугодие SOCAR экспортировала 1 млн 88,128 тыс. тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии (рост на 12,9% - ИФ).

За исключением объемов, добываемых собственными силами, компания направляет на экспорт прибыльную нефть Азербайджана и SOCAR, добываемую в рамках нефтяных контрактов.

Н.Аббасова