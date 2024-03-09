SOCAR и КазМунайГаз намерены поэтапно увеличивать транзит казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Президент Госнефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в субботу провел встречу с председателем правления АО НК Казахстана «КазМунайГаз» Магзумом Мирзагалиевым, передает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на SOCAR.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили успешное двустороннее отношение между двумя странами во всех сферах, подчеркнув, что подписанная в прошлом году дорожная карта между SOCAR и КМГ создает широкие возможности для расширения отношений.





По информации SOCAR, на встрече стороны рассмотрели возможности расширения отношений взаимовыгодного сотрудничества, обменялись мнениями по сферам переработки нефти, транзита, торговли, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.





КМГ в свою очередь сообщает, что на встрече Наджаф и Мирзагалиев обсудили поэтапное увеличение объёмов транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и вопросы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса.





“Для КазМунайГаза компания SOCAR является важнейшим стратегическим партнером. Мы уверены, что поэтапный рост объемов транзита казахстанской нефти придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества”, — подчеркнул Мирзагалиев.





Согласно данным казахстанской компании, в 2023 году с порта Актау отгружено 1 057 тыс. тонн нефти, за январь-февраль 2024 года - 232 тыс. тонн.





Х. Насирзаде