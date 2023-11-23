SOCAR и КазМунайГаз обсудили вопросы сотрудничества

Существует большой потенциал для расширения сотрудничества между SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и Национальной компанией Казахстана «КазМунайГаз».

Как передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на SOCAR, об этом было заявлено на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа и председателя правления «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева.

Было отмечено, что взаимоотношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются по всем направлениям, в том числе в сфере энергетики.

Была выражена уверенность, что подписанная между сторонами в октябре текущего года «дорожная карта» будет стимулировать развитие партнёрских отношений по различным направлениям.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по поставкам сырой нефти и нефтехимической продукции, цифровизации, устойчивому развитию нефтегазовой отрасли и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков