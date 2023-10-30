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ТЭК 30.10.2023 18:29

SOCAR в январе-сентябре 2023г незначительно сократила добычу нефти, газодобычу увеличила на 9%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в январе-сентябре 2023 года добыла 5 млн 819,062 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

По данным SOCAR в январе-сентябре 2022 года компания добыла 5 млн 824,441 тыс. т нефти. Таким образом, спад объема нефтедобычи в январе-сентябре 2023 года составил 0,1%.

Добыча газа по SOCAR в январе-сентябре 2023 года составила 6 млрд 428 млн 449,3 тыс. кубометров против показателя аналогичного периода прошлого года на уровне 5 млрд 901 млн 543,516 тыс. кубометров. Таким образом, компания в январе-сентябре 2023 года нарастила газодобычу на 8,9%.

При этом, во III-ом квартале 2023 года компанией добыто 1 млн 967,597 тыс. т нефти и 1 млрд 987 млн 970 тыс. кубометров газа. Рост нефтедобычи по сравнению с показателями III-го квартала 2022 года составил 0,4%, спад газодобычи - на 2%

В 2022 году SOCAR добыла 7 млн 785,286 тыс. тонн нефти (спад на 1,4%), газа - 8 млрд 69,963 млн кубометров (рост на 2,7%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SOCAR, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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