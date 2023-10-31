Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели $41 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник организовал продажу банкам $41 млн.
На аукционе 26 октября банки приобрели $50,5 млн.
«Спрос со стороны банков на аукционе 31 октября составил $41 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2022 году Госнефтефонд Азербайджана на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Х.Насирзаде
Начальники Генштабов ВС Азербайджана и Италии обсудили перспективы развития ВТС
Глава Карачаево-Черкесии совершил рабочую поездку в Азербайджан
Заседание МПК Азербайджан-Великобритания пройдет в декабре в Баку
Власти Азербайджана сняли ограничения на доступ к TikTok
Иностранцы за 9 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $1 млрд
ГАТ направит около 200 тыс. манатов на ПСД сельской туристической инфраструктуры
Управление связи г.Нахчыван планирует построить Data Center
ИВ Шемахинского района направит 543 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Абшерона направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Турция начала антидемпинговое расследование в отношении г/к проката из России
Сбитый у израильского Эйлата снаряд мог быть запущен из Йемена
Во Франции готовятся к приближающемуся шторму с порывами ветра до 150 км/ч
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Начните развивать свой бизнес с кредитом всего 5% годовых
Оплачивайте бронь отелей с приложением Yelo
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире