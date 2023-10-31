Власти Азербайджана сняли ограничения на доступ к TikTok

Власти Азербайджана сняли ограничения на деятельность соцсети TikTok, введенные 19 сентября 2023 года.
"С 31 октября в Азербайджане снимаются ограничения на деятельность соцсети Tik Tok», - говорится в сообщении Службы электронной безопасности Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана в соцсети facebook.
Р.Ахмедов
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