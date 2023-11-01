AzerGold планирует применять технологии компании CIT Coin Invest AG при производстве коллекционных монет

ЗАО «AzerGold» планирует применить революционные технологии «Smartminting» при производстве коллекционных монет, говорится в сообщении общества.
«В Центре продаж и обмена AzerGold состоялась рабочая встреча с руководством компании «CIT Coin Invest AG» (Лихтенштейн). На встрече обсуждались различные аспекты сотрудничества с данной компанией, являющейся создателем и патентообладателем процесса Smartminting, считающегося революционной технологией в области современной нумизматики», - говорится в информации.
AzerGold заявило о намерении воспользоваться преимуществами технологии «Smartminting» для создания ассортимента золотых монет, которые компания реализует на розничном рынке с 2019 года.
«В ходе встречи отмечалось, что главным технологии Smartminting является точное отображение деталей необычных, сложных дизайнов, а также производство рельефных монет в 3D и более выпуклых формах. На встрече была выражена уверенность в том, что продукция, которая будет изготовлена по данной технологии, вызовет высокий интерес покупателей, как и другие разновидности монет», - говорится в информации.
Как сообщалось, впервые AzerGold выпустило золотые и серебряные монеты для местного розничного рынка в 2018 году.
Н.Аббасова
В Нахчыване провели командно-штабные учения
Народ Азербайджана, страдавший от тридцатилетней оккупации, хорошо понимает чувства алжирского народа – Алиев
Алиев отмечает важность проведения совместных военных учений с Пакистаном
Пограничники Азербайджана в октябре задержали 35 нарушителей госграницы
Бакметрополитен в 2024г на всех станциях внедрит QR-систему оплаты за проезд
Минобразования Азербайджана направит 7,8 млн манатов на ремонт школ в Мингячевире и Имишли
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Управление связи г.Нахчыван планирует построить Data Center
ИВ Шемахинского района направит 543 тыс. манатов на капремонт дорог
Аятолла Хаменеи призвал исламские страны прекратить экспорт нефти и продовольствия в Израиль
Боливия разорвала дипотношения с Израилем, а Чили и Колумбия отозвали послов для консультаций
Нетаньяху пообещал «долгую войну» с ХАМАС, которая завершится победой Израиля
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Bakcell открыл новый магазин в Ахмедлы
Начните развивать свой бизнес с кредитом всего 5% годовых
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире