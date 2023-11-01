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Бизнес и законодательство 01.11.2023 12:59

AzerGold планирует применять технологии компании CIT Coin Invest AG при производстве коллекционных монет

ЗАО «AzerGold» планирует применить революционные технологии «Smartminting» при производстве коллекционных монет, говорится в сообщении общества.

«В Центре продаж и обмена AzerGold состоялась рабочая встреча с руководством компании «CIT Coin Invest AG» (Лихтенштейн). На встрече обсуждались различные аспекты сотрудничества с данной компанией, являющейся создателем и патентообладателем процесса Smartminting, считающегося революционной технологией в области современной нумизматики», - говорится в информации.

AzerGold заявило о намерении воспользоваться преимуществами технологии «Smartminting» для создания ассортимента золотых монет, которые компания реализует на розничном рынке с 2019 года.

«В ходе встречи отмечалось, что главным технологии Smartminting является точное отображение деталей необычных, сложных дизайнов, а также производство рельефных монет в 3D и более выпуклых формах. На встрече была выражена уверенность в том, что продукция, которая будет изготовлена по данной технологии, вызовет высокий интерес покупателей, как и другие разновидности монет», - говорится в информации.

Как сообщалось, впервые AzerGold выпустило золотые и серебряные монеты для местного розничного рынка в 2018 году.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: AZERGOLD, МОНЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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