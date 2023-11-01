Азербайджан за 8 мес. увеличил в 4,5 раза поставки карбамида в ЕС

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-августе 2023 года импортировали из Азербайджана 86,18 тыс. тонн карбамида, что в 4,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В стоимостном выражении поставки за отчетный период выросли в 2,8 раза, до 33,31 млн евро.

В пятерку ведущих импортеров карбамида в январе-августе вошли: Румыния – 56,285 тыс. т (рост в 2,9 раза) на 20,76 млн евро (рост в 1,7 раза), Италия - 19,44 тыс. т на 7,835 млн евро (год назад поставок не было), Греция - 5,5 тыс. т на 2,818 млн евро (год назад поставок не было), Словения - 4,753 тыс. т на 1,811 млн евро (год назад поставок не было) и Польша - 0,18 тыс. т на 0,071 млн евро (год назад поставок не было).

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана 78,651 тыс. т карбамида (рост на 31,9% по сравнению с 2021г) на 53,784 млн евро (рост на 74,2%).

Производством минеральных удобрения в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, включая 500 млн евро - заемные средства.

Р.Керимов