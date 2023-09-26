Азербайджан в январе-июле почти в 6 раз увеличил поставки карбамида в ЕС

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-июле 2023 года импортировали из Азербайджана 85,68 тыс. тонн карбамида (рост в 5,9 раза год к году) на 33,114 млн евро (рост в 3,7 раза), говорится в материалах статистического управления Евросоюза (Евростат), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В пятерку ведущих импортеров карбамида в январе-июле вошли: Румыния - 55,785 тыс. т (рост в 3,8 раза) на 20,563 млн евро (рост в 2,3 раза), Италия - 19,440 тыс. т на 7,835 млн евро (год назад поставок не было), Греция - 5,5 тыс. т на 2,818 млн евро (год назад поставок не было), Словения - 4,753 тыс. т на 1,811 млн евро (год назад поставок не было) и Польша - 0,18 тыс. т на 0,071 млн евро (год назад поставок не было).

Согласно статданным, в июле 2023 года Азербайджан экспортировал в страны ЕС 9,92 тыс. т данной продукции (рост на 74% по сравнению с июлем 2022г - ИФ) на 2,94 млн евро (спад на 18,9%) и практически весь этот объем был поставлен в Румынию.

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана 78,651 тыс. т карбамида (рост на 31,9% по сравнению с 2021г) на 53,784 млн евро (рост в 1,7 раза или на 74,2%).

Производством минеральных удобрения в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, включая 500 млн евро - заемные средства.

Р.Керимов