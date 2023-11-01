Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7961 RUR   0.0182 GBR   2.0629 TRY   0.06

Цена на нефть

31.10 $/bbl +/- WTI 81.02 -1.29 Brent 85.02 -1.33

ТЭК 01.11.2023 17:58

РФ к середине 2024г создаст договорную базу сотрудничества со странами ЦА на горизонте 15 лет

Россия, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан намерены к середине 2024 года определиться с обязательствами в области сотрудничества по поставкам и транзиту газа, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума.

"Горизонт нашего сотрудничества мы определили с нашими коллегами из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана - 15 лет. (...) И те встречи, переговоры, которые уже состоялись или еще состоятся на площадке нашего нынешнего форума, они направлены на то, чтобы в текущий период времени подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на 15 лет", - сказал он.

По словам Миллера, "Газпром" расширяет спектр сотрудничества с Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном: "Это абсолютно все возможные сферы - и нефтяная отрасль, и газопереработка".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗИЯ, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


Похожие новости


В субботу состоится церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az