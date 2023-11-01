РФ к середине 2024г создаст договорную базу сотрудничества со странами ЦА на горизонте 15 лет

Россия, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан намерены к середине 2024 года определиться с обязательствами в области сотрудничества по поставкам и транзиту газа, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума.
"Горизонт нашего сотрудничества мы определили с нашими коллегами из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана - 15 лет. (...) И те встречи, переговоры, которые уже состоялись или еще состоятся на площадке нашего нынешнего форума, они направлены на то, чтобы в текущий период времени подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на 15 лет", - сказал он.
По словам Миллера, "Газпром" расширяет спектр сотрудничества с Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном: "Это абсолютно все возможные сферы - и нефтяная отрасль, и газопереработка".
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