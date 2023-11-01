Газпром в сотрудничестве с Кыргызнефтегазом займется добычей и переработкой нефти в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров одобрил проект, в рамках которого ПАО "Газпром" будет добывать в республике нефть и газ, а также займется переработкой нефти, заявил министр энергетики страны Таалайбек Ибраев на Петербургском международном газовом форуме в среду.

"Одобрен проект, чтобы ПАО "Газпром" добывало у нас нефть и газ, обеспечивало наше население газом и перерабатывало нефть на наших нефтеперерабатывающих заводах", - сказал Ибраев. По его словам, речь идет о сотрудничестве с госкомпанией "Кыргызнефтегаз".

Ибраев также сообщил, что уровень газификации Кыргызстана к 2030 году планируется довести до 60%. Он напомнил, что "Газпром" пришел в Кыргызстан в 2014 году, тогда уровень газификации республики составлял 22%. По итогам прошлого года он достиг 38%.

"Это говорит о том, что ПАО "Газпром" в нашу газовую отрасль вкладывает колоссальные суммы инвестиций. Киргизская Республика не чувствует проблем с обеспечением газом. Какая потребность в газе есть, в достаточном объеме поставки делает "Газпром"", - сказал министр.

По данным "Газпром Кыргызстан", дочерней компании ПАО "Газпром", за восемь лет в восстановление и модернизацию газовой отрасли страны вложено 30 млрд сомов ($335,8 млн по текущему курсу). Завершено строительство свыше 1,1 тыс. км газораспределительных сетей в Бишкеке и Чуйской области. Проведен капитальный ремонт свыше 100 км малонадежных газопроводов, 40 км магистрального газопровода Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы и компрессорной станции "Сокулук-5А".

"Газпром" предложил бурение новых эксплуатационных скважин, которые позволят увеличить объем добычи природного газа до 100 млн кубометров в год и объемы переработки нефти с выработкой 300-400 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Однако до реализации дело пока так и не дошло.