Великобритания с июля 2022г по июнь 2023г купила у Азербайджана нефти на 215 млн фунтов

Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией за период с июля 2022 года по июнь 2023 года вырос на 1,9%, до 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в департаменте бизнеса и торговли Великобритании, за отчетный период объем британского экспорта в Азербайджан составил 892 млн фунтов (спад на 2,8% год к году). При этом экспорт товаров из Великобритании в Азербайджан увеличился на 35,3%, до 525 млн фунтов, а экспорт услуг сократился на 30,8%, до 367 млн фунтов.

В свою очередь, экспорт из Азербайджана в Великобританию составил 430 млн фунтов (рост на 13,5% г/г). При этом экспорт товаров из Азербайджана в Великобританию сократился на 2,6%, до 299 млн фунтов, экспорт услуг вырос на 81,9%, до 131 млн фунтов.

Таким образом, положительное сальдо Великобритании в экспортно-импортных отношениях с Азербайджаном за период с июля 2022 года по июнь 2023 года составило 462 млн фунтов (спад на 14,3%).

В структуре британского экспорта преобладали автотранспорт (291,8 млн фунтов или 55,6% всего товарного экспорта, электрогенераторы (50,6 млн фунтов), напитки и табак (37,7 млн фунтов).

В свою очередь, поставки нефти из Азербайджана в Великобританию составили 215,6 млн фунтов или 72,1% всего товарного экспорта, электрогенераторов – 60,8 млн фунтов, приборов - 4,7 млн фунтов.

В целом, доля Азербайджана во внешней торговле Великобритании составила 0,1%.

Р.Керимов