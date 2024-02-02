Великобритания с октября 2022г по сентябрь 2023г купила у Азербайджана нефти почти на четверть миллиарда фунтов

Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией за период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года вырос на 20,7%, примерно до 1,5 млрд фунтов стерлингов, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Департаменте бизнеса и торговли Великобритании.

За отчетный период объем британского экспорта в Азербайджан составил около 1 млрд фунтов (рост на 28,7% год к году). При этом, экспорт товаров из Великобритании в Азербайджан увеличился в 1,5 раза, до 558 млн фунтов, экспорт услуг - на 9,5%, до 450 млн фунтов.

В свою очередь, экспорт из Азербайджана в Великобританию составил 454 млн фунтов (рост на 6,1% г/г). В том числе, экспорт товаров из Азербайджана в Великобританию сократился на 16,1%, до 298 млн фунтов, экспорт услуг вырос в 2,1 раза, до 156 млн фунтов.

Таким образом, положительное сальдо Великобритании в экспортно-импортных отношениях с Азербайджаном за период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года составило 554 млн фунтов (рост на 56,1%).

В структуре британского экспорта преобладали автотранспорт (308,7 млн фунтов или 55,3% всего товарного экспорта), электрогенераторы (64,8 млн фунтов), напитки и табак (38 млн фунтов).

В свою очередь, поставки нефти из Азербайджана в Великобританию составили 246,9 млн фунтов или 82,8% всего товарного экспорта, электрогенераторов - 30,6 млн фунтов, приборов - 4,2 млн фунтов.

Доля Азербайджана во внешней торговле Великобритании составила 0,1%.

Р.Керимов