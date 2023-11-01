SOCAR удвоит в 2024г выплату дивидендов в госбюджет Азербайджана

Правительство Азербайджана в госбюджете на 2024 год предусмотрело поступления в виде дивидендов от компании SOCAR в размере 408 млн манатов.

Согласно материалам Минфина, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан", в госбюджете на 2023 год дивидендные платежи SOCAR предусмотрены на уровне 200 млн манатов. Таким образом, Госнефтекомпания в следующем году увеличит дивидендные платежи в госбюджет в 2,04 раза.

По данным Минфина, в 2024 году, в целом, налоговые и дивидендные выплаты SOCAR в госбюджет Азербайджана предусмотрены на уровне 2 млрд 408 млн манатов (+9,5% от показателя на 2023 год - ИФ), в том числе налоговые платежи - 2 млрд манатов (на уровне 2023 года - ИФ).

Как сообщалось ранее, SOCAR в январе-сентябре 2023 года выплатила в госбюджет Азербайджана налогов (без учета дивидендов - ИФ) на сумму 1 млрд 494,4 млн манатов.

Фактические налоговые платежи в госбюджет Азербайджана со стороны SOCAR в 2022 году составили 2 млрд 12,734 млн манатов, что на 76,3% выше показателя 2021 года.

Официальный курс на 1 ноября 1,7 манат/$1.

А.Азизов