Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7961 RUR   0.0182 GBR   2.0629 TRY   0.06

Цена на нефть

31.10 $/bbl +/- WTI 81.02 -1.29 Brent 85.02 -1.33

ТЭК 01.11.2023 22:00

Россия планирует сохранить экспорт СПГ в 2023г на уровне 2022г

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году останется на уровне прошлого года, уверен министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Экспорт СПГ в 2023г сохранится на уровне прошлого года", - сказал министр, подчеркнув, что такой план сохраняется несмотря на ремонты, проведенные в этом году на российских СПГ-заводах.

"Рынок хороший, спрос большой, с нашей стороны важно обеспечить технологическую возможность", - подчеркнул Шульгинов.

Согласно данным Минэкономразвития, в 2022 году из России было экспортировано 32,9 млн т СПГ, а план на 2023 год - 33,3 млн т.

Между тем, два российских СПГ-завода - "Сахалин-2" и "Ямал СПГ" - частично проводили профилактические ремонтные работы минувшим летом. По данным Росстата, производство СПГ в России в январе-сентябре снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,6 миллиона тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СПГ, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Пакистан обсуждает с РФ не только долгосрочные контракты по нефти, но и СПГ Глава TotalEnergies: эмбарго на российский СПГ не будет нейтральным шагом для рынка Новак: ключевая задача - расширение российского экспорта СПГ Британия с 1 января 2023 отказывается от импорта российского СПГ - МИД Газпром зафрахтовал 2 газовоза у греческой Alpha Gas - Energy Integrity и Energy Intelligence Shell признал, что больше не участвует в "Балтийском СПГ", другие проекты с Газпромом - в силе Газпром: ЕС может почти полностью заместить газ из РФ СПГ, но не делает этого Shell заинтересована построить "Балтийский СПГ" не на 10, а на 13 млн тонн Аргументы Трампа по поставкам СПГ в Европу не работают - Путин Saudi Aramco в среду подпишет соглашение с российским СПГ-проектом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az