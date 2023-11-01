Россия планирует сохранить экспорт СПГ в 2023г на уровне 2022г

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году останется на уровне прошлого года, уверен министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Экспорт СПГ в 2023г сохранится на уровне прошлого года", - сказал министр, подчеркнув, что такой план сохраняется несмотря на ремонты, проведенные в этом году на российских СПГ-заводах.
"Рынок хороший, спрос большой, с нашей стороны важно обеспечить технологическую возможность", - подчеркнул Шульгинов.
Согласно данным Минэкономразвития, в 2022 году из России было экспортировано 32,9 млн т СПГ, а план на 2023 год - 33,3 млн т.
Между тем, два российских СПГ-завода - "Сахалин-2" и "Ямал СПГ" - частично проводили профилактические ремонтные работы минувшим летом. По данным Росстата, производство СПГ в России в январе-сентябре снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,6 миллиона тонн.
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