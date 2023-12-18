ЕС объяснил отсутствие санкций к СПГ: РФ направит его на другие рынки и заработает на дорогом природном газе

Евросоюз объяснил отсутствие санкций против российского сжиженного природного газа (СПГ): любое дополнительное ограничение должно быть согласовано Советом Европы единогласно.

"Итоговое влияние такой меры на доходы России, вероятно, было бы ограниченным, поскольку Россия могла бы перенаправить основную часть экспорта на другие рынки, особенно в Азию. Кроме того, Россия, вероятно, выиграла бы от роста мировых цен на газ из-за эмбарго. Рынки СПГ очень волатильны и имеют тенденцию излишне реагировать на небольшие шоки спроса и предложения", - объясняет Евросоюз в своих разъяснениях по итогам принятия 12-го пакета санкций в отношении РФ.