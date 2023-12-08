Италия стала самой популярной страной Европы у российских туристов на Новый год

Европа остается у российских туристов популярным направлением для новогодних каникул, наиболее востребованы на континенте Италия и Франция, сообщает в пятницу пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Лучше всего продается итальянская классика Рим - Венеция или Рим - Милан" - уточнила директор по связям с общественностью Дарья Домостроева.
По словам PR-директора компании Tez Tour Жанны Богачевой, к началу декабря объем забронированных туров на период новогодних праздников в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
"Безусловно, европейские направления также присутствуют среди стран, которые россияне выбирают для встречи Нового года. Чаще всего запрашивают Италию - страна поднялась с 15 на 13 место по объемам продаж, и Испанию, которая в этом году сместилась с 9 на 11 позицию. Также встречаются бронирования объектов размещения во Франции, Швеции, Финляндии, Венгрии и Греции", - пояснила она.
Как уточнили в РСТ, большинство туристов оформляют визу самостоятельно, так как не все визовые центры на сегодня дают аккредитацию туроператорам для подачи документов на визу от лица клиента. Итальянскую визу можно оформить за месяц, французскую - за две недели. До Нового года еще можно успеть сделать визу в Грецию, ее оформление занимает всего неделю. Отказов в визах сейчас мало.
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