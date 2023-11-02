«Казатомпром» и французская Framatome договорились о развитии кооперации в области ядерной энергетики

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и французская Framatome подписали соглашение о развитии сотрудничества в области ядерного топливного цикла, сообщила пресс-служба казахстанской нацкомпании.

Документ подписали председатель правления "Казатомпром" Меиржан Юсупов и вице-президент по продажам и маркетингу Framatome Винсант Мерсье в рамках официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

Соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества между компаниями для реализации совместных перспективных проектов в области ядерного топливного цикла, а также обучение и подготовку специалистов.

"Framatome является одним из стратегически важных партнеров для "Казатомпрома" в области развития проектов ядерного топливного цикла. Уверен, что совместная кооперация позволит нам открыть новые перспективы для развития двусторонних отношений между нашими странами в области мирного использования атомной энергии", - отметил Юсупов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что стороны уже имеют опыт многолетнего стратегического партнерства и взаимодействия в рамках первого завода по производству тепловыделяющих сборок на территории Казахстана и намерены дальше укреплять сотрудничество в атомной отрасли.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования. Акции и GDR компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).

Framatome - французская компания, занимающаяся разработкой и производством оборудования для атомных электростанций. Имеет представительства в 20 странах. Выручка по итогам 2022 года составила 4,1 млрд евро.

В 2021 году в Усть-Каменогорске был запущен завод тепловыделяющих сборок ТОО "Ульба-ТВС" (СП "дочки" "Казатомпрома" АО "Ульбинский металлургический завод" и китайской CGNPC-URC). Для производства выбрана технология Framatome - ТВС дизайна AFA 3GTM.