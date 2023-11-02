Бюджет Азербайджана в 2022г недополучил 7,6 млрд манатов по налоговым и таможенным льготам

Правительство Азербайджана на 2022 год объем бюджетных льгот по налогам и таможенным платежам оценило в 7 млрд 630,8 млн манатов, большая их часть связана с льготами для бизнеса.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, по итогам 2020 года объем таких льгот составил 5 млрд 317 млн манатов, 2021г – 6 млрд 521,9 млн манатов. Таким образом, в 2020-2022гг объем предоставленных налоговых и таможенных льгот увеличился на 43,5%.

Согласно материалам Минфина, в 2022г в рамках льгот для бизнеса бюджет недополучил 4 млрд 729,2 млн манатов (в 2021г – 3 млрд 942,5 млн манатов, в 2020г – 3 млрд 219 млн манатов).

Кроме этого, объем льгот социального характера в 2022 году составил 1 млрд 891,7 млн манатов (в 2021г – 1 млрд 768,7 млн манатов, в 2020г – 1 млрд 419,8 млн манатов).

Потери бюджета по льготам в рамках международных договоров в 2022 году составили 492,5 млн манатов (в 2021г – 422,6 млн манатов), по льготам для бюджетных и внебюджетных фондов, деятельность публичных юрлиц – 517,5 млн манатов (в 2021г – 388,1 млн манатов).

А.Азизов