Бюджетные льготы по налогам и таможенным пошлинам на 2023г оцениваются в 8 млрд манатов, на 2024г – около 8,4 млрд манатов

Правительство Азербайджана на 2023 год объем бюджетных льгот по налогам и таможенным платежам оценивает в 8 млрд 80 млн манатов.

Такие данные приведены в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2024 год, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

По данным палаты, в 2022 году госбюджет Азербайджана недополучил 7 млрд 630,8 млн манатов от предоставленных налоговых и таможенных льгот.

«По итогам 2023 года объем льгот по налогам и таможенным платежам (освобожденных от платежей в госбюджет), прогнозируется в 8 млрд 80 млн манатов, что на 5,9% или 449,2 млн манатов больше показателя по итогам 2022 года», - подчеркивает палата.

Согласно данным палаты, на 2024 год объем налоговых и таможенных льгот оценивается в 8 млрд 362 млн манатов, что на 282 млн манатов или на 3,5% выше показателя, ожидаемого по итогам 2023 года.

По прогнозам, общий импорт товаров в Азербайджан в 2023 году составит $15 млрд 953 млн (+18,1% от показателя 2022 года), в 2024г - $15 млрд 999 млн (+0,3% от показателя 2023г).

Р.Ахмедов