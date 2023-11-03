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Финансы 03.11.2023 16:28

Бюджетные льготы по налогам и таможенным пошлинам на 2023г оцениваются в 8 млрд манатов, на 2024г – около 8,4 млрд манатов

Правительство Азербайджана на 2023 год объем бюджетных льгот по налогам и таможенным платежам оценивает в 8 млрд 80 млн манатов.

Такие данные приведены в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2024 год, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

По данным палаты, в 2022 году госбюджет Азербайджана недополучил 7 млрд 630,8 млн манатов от предоставленных налоговых и таможенных льгот.

«По итогам 2023 года объем льгот по налогам и таможенным платежам (освобожденных от платежей в госбюджет), прогнозируется в 8 млрд 80 млн манатов, что на 5,9% или 449,2 млн манатов больше показателя по итогам 2022 года», - подчеркивает палата.

Согласно данным палаты, на 2024 год объем налоговых и таможенных льгот оценивается в 8 млрд 362 млн манатов, что на 282 млн манатов или на 3,5% выше показателя, ожидаемого по итогам 2023 года.

По прогнозам, общий импорт товаров в Азербайджан в 2023 году составит $15 млрд 953 млн (+18,1% от показателя 2022 года), в 2024г - $15 млрд 999 млн (+0,3% от показателя 2023г).

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БЮДЖЕТ, НАЛОГИ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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