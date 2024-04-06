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Финансы 06.04.2024 13:29

В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора в I кв. выросли на 11% - ГНС

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в январе-марте 2024 года составили 4 млрд 281 млн 505,1 тыс. манатов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГНС.

«За январь-март 2024 года по линии ГНС при Минэкономики в госбюджет поступило 4 млрд 281 млн 505,1 тыс. манатов налогов и пошлин (спад на 12,4% по сравнению с I-ым кварталом 2023 года – ИФ). Поступления от ненефтегазового сектора составили 2 млрд 914,2 млн манатов, что на 11,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года», - говорится в информации.

В целом, в январе-марте 2024 года 68% поступлений по линии ГНС было обеспечено ненефтегазовым сектором, 32% - нефтегазовым.

План по сбору налогов для ГНС на 2024 год составляет 13 млрд 865 млн манатов или 40,6% бюджетных доходов на текущий год.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НАЛОГИ, БЮДЖЕТ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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