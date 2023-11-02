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АПК 02.11.2023 11:34

Власти Азербайджана в 2024г направят $35 млн на повышение уровня самообеспечения пшеницей

Правительство Азербайджана планирует в 2024 году направить 60 млн манатов ($35,3 млн по текущему курсу) на реализацию мер для повышения уровня самообеспечения продовольственной пшеницей (в госбюджете на 2023г на эти цели предусмотрено 180 млн манатов).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, эти средства будут направлены на меры по снижению зависимости от импорта пшеницы и повышения уровня самообеспеченности страны продовольственной пшеницей.

В частности, планируется применять льготы (на закупку) по устройствам и оборудованию оросительных систем, которые будут применяться в районах выращивания продовольственной пшеницы; субсидировать производителей продовольственной пшеницы; предоставлять субсидии для смягчения влияние роста цен на международных рынках на минеральные удобрения на производственные расходы азербайджанских фермеров.

Как сообщалось ранее, по данным Госкомстата Азербайджана уровень самообеспечения пшеницей по итогам 2022 года составил 56,7%.

По данным Госкомстата, Азербайджан в январе-августе 2023 год импортировал 668,319 тыс. тонн пшеницы (рост на 23,9%) на $183 млн 580,9 тыс. (спад на 5,1%).

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИНФИН, БЮДЖЕТ, ПШЕНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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