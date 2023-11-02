Узбекистан и Франция намерены расширять сотрудничество по добыче урана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг на полях узбекско-французского бизнес-форума, проходящего в Самарканде, провел встречу с председателем французской компании Orano Клодом Имовеном, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
"На встрече поддержаны инициативы по расширению сотрудничества в области геологоразведки и добычи урана", - говорится в сообщении.
Встреча состоялась в рамках официального визита в Узбекистан президента Франции Эмманюэля Макрона.
С декабря 2019 года в Узбекистане действует совместное предприятие по разведке и добыче урана в Навоийской области Nurlikum Mining, созданное Orano (51%) и Госкомгеологии (49%). В ресурсную базу предприятия вошли три перспективные площади урана "песчаникового" типа - Северный и Южный Дженгельды и Янгикудук.
В ноябре 2022 года в рамках визита Мирзиеева в Париж Госкомгеологии Узбекистана, госпредприятие "Навоийуран" и Orano Mining подписали трехстороннее соглашение о расширении сотрудничества по добыче и переработке урана. Новое соглашение заложило основу для разработки новых урановых рудников в Узбекистане.
Документ также предусматривал реализацию ряда совместных инициатив, касающихся, в том числе, запуска новых совместных геологоразведочных проектов, а также поддержки "Навоийурана" в процессе его модернизации и трансформации.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане к 2030 году хотят удвоить добычу урана до 7,1 тыс. тонн.
По данным Госкомгеологии, основу урановой минерально-сырьевой базы страны составляют 27 месторождений в Кызылкумском регионе, прогнозные запасы оцениваются примерно в 55 тыс. тонн.
Узбекистан занимает седьмое место в мире по запасам урана и пятое место - по объемам его добычи.
Посол Азербайджана в Багдаде вручил верительные грамоты президенту Ирака
Минобразования отбирает подрядчика восстановления Реальной школы в Шуше
Минобразования Азербайджана направит около 6,4 млн манатов на строительство яслей и школы в Гяндже и Агдаме
Агентство социальных услуг направит около 2,7 млн манатов на закупку около 200 автомобилей для инвалидов
Власти Азербайджана в 2024г выделят 35 млн манатов на обеспечение жильем военнослужащих, прослуживших более 20 лет
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Управление связи г.Нахчыван планирует построить Data Center
ИВ Шемахинского района направит 543 тыс. манатов на капремонт дорог
Бразилия усилит безопасность в аэропортах и портах страны в рамках борьбы с преступностью
Франция готова поддержать усилия Узбекистана в вопросе вступления в ВТО
Бахрейн отзывает посла из Тель-Авива и прекращает экономическое сотрудничество с Израилем
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank станет первым рабочим местом для 3 студентов UNEC
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире