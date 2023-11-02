Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7961 RUR   0.0182 GBR   2.0629 TRY   0.06

Цена на нефть

01.11 $/bbl +/- WTI 80.44 -0.58 Brent 84.63 -0.39

ТЭК 02.11.2023 17:02

Узбекистан и Франция намерены расширять сотрудничество по добыче урана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг на полях узбекско-французского бизнес-форума, проходящего в Самарканде, провел встречу с председателем французской компании Orano Клодом Имовеном, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

"На встрече поддержаны инициативы по расширению сотрудничества в области геологоразведки и добычи урана", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась в рамках официального визита в Узбекистан президента Франции Эмманюэля Макрона.

С декабря 2019 года в Узбекистане действует совместное предприятие по разведке и добыче урана в Навоийской области Nurlikum Mining, созданное Orano (51%) и Госкомгеологии (49%). В ресурсную базу предприятия вошли три перспективные площади урана "песчаникового" типа - Северный и Южный Дженгельды и Янгикудук.

В ноябре 2022 года в рамках визита Мирзиеева в Париж Госкомгеологии Узбекистана, госпредприятие "Навоийуран" и Orano Mining подписали трехстороннее соглашение о расширении сотрудничества по добыче и переработке урана. Новое соглашение заложило основу для разработки новых урановых рудников в Узбекистане.

Документ также предусматривал реализацию ряда совместных инициатив, касающихся, в том числе, запуска новых совместных геологоразведочных проектов, а также поддержки "Навоийурана" в процессе его модернизации и трансформации.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане к 2030 году хотят удвоить добычу урана до 7,1 тыс. тонн.

По данным Госкомгеологии, основу урановой минерально-сырьевой базы страны составляют 27 месторождений в Кызылкумском регионе, прогнозные запасы оцениваются примерно в 55 тыс. тонн.

Узбекистан занимает седьмое место в мире по запасам урана и пятое место - по объемам его добычи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ФРАНЦИЯ, УРАН, ДОБЫЧА


Похожие новости


Макрон прибыл в Узбекистан Узбекистан получил $10 млн из французских активов Гульнары Каримовой Главу МИД Франции ждут в пятницу в Ташкенте Депардье может сыграть в узбекском сериале по сценарию дочери президента Узбекистана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az