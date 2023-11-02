Узбекистан и Франция намерены расширять сотрудничество по добыче урана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг на полях узбекско-французского бизнес-форума, проходящего в Самарканде, провел встречу с председателем французской компании Orano Клодом Имовеном, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

"На встрече поддержаны инициативы по расширению сотрудничества в области геологоразведки и добычи урана", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась в рамках официального визита в Узбекистан президента Франции Эмманюэля Макрона.

С декабря 2019 года в Узбекистане действует совместное предприятие по разведке и добыче урана в Навоийской области Nurlikum Mining, созданное Orano (51%) и Госкомгеологии (49%). В ресурсную базу предприятия вошли три перспективные площади урана "песчаникового" типа - Северный и Южный Дженгельды и Янгикудук.

В ноябре 2022 года в рамках визита Мирзиеева в Париж Госкомгеологии Узбекистана, госпредприятие "Навоийуран" и Orano Mining подписали трехстороннее соглашение о расширении сотрудничества по добыче и переработке урана. Новое соглашение заложило основу для разработки новых урановых рудников в Узбекистане.

Документ также предусматривал реализацию ряда совместных инициатив, касающихся, в том числе, запуска новых совместных геологоразведочных проектов, а также поддержки "Навоийурана" в процессе его модернизации и трансформации.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане к 2030 году хотят удвоить добычу урана до 7,1 тыс. тонн.

По данным Госкомгеологии, основу урановой минерально-сырьевой базы страны составляют 27 месторождений в Кызылкумском регионе, прогнозные запасы оцениваются примерно в 55 тыс. тонн.

Узбекистан занимает седьмое место в мире по запасам урана и пятое место - по объемам его добычи.