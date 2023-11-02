Фонд агрострахования увеличит в 2023 году страховые выплаты фермерам более чем в 1,6 раза

Фонд агрострахования по итогам 2023 года выплатит свыше 4 млн манатов фермерам, пострадавшим от непогоды, сообщил заместитель председателя Фонда агрострахования Фирдовси Агаширинов.
Агаширинов журналистам сообщил в четверг, что речь идет о страховых случаях, которые документально подтверждены.
«Пострадавшим (от непогоды в этом году фермерам – ИФ-Аз) предусмотрены страховые выплаты на сумму более 4 млн манатов», - сказал Агаширинов, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».
При этом он не стал уточнять число фермеров, которые получат в текущем году страховое возмещение.
В 2022 году Фонд агрострахования осуществил фермерам страховые выплаты на сумму порядка 2,4 млн манатов. Таким образом, в 2023 страховые выплаты увеличатся в 1,6 раза.
Р.Керимов
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